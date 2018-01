VVD Emmen pleit voor windmolens op plek voormalige gasontzwaveling

EMMEN - De VVD in Emmen wil dat de windmolens die gepland staan langs de N34, worden geplaatst op het terrein van de gasontzwavelingslocatie van de NAM.

De plaatsing van windmolens bij de N34 ziet de VVD, net als veel omwonenden, niet zitten.De gasontzwavelingslocatie op industrieterrein Bargermeer wordt ontmanteld en dus is het volgens de VVD een ideale plek om de windmolens te plaatsen."Wij willen dat deze plannen serieus onderzocht gaan worden. Dat zou aan een hoop ellende en onzekerheid een einde maken", aldus fractievoorzitter Johan Scheltens.Volgens hem staan de windmolens op het industrieterrein niemand in de weg en zitten ze dan ook nog in de buurt van de grootste afnemers.