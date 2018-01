Uitkomst overleg FNV en Alescon begin volgende week verwacht

ASSEN - Alescon en vakbond FNV onderhandelden vandaag over de uitvoering van het vonnis. Het sociale werkvoorzieningschap moet een nabetaling doen aan ongeveer zestienhonderd werknemers.

Inhoudelijk wil een woordvoerder van FNV niets zeggen over het overleg. "We hebben onderhandeld en de uitkomsten van die onderhandelingen verwachten we begin volgende week. Eerder dinsdag dan maandag", aldus de woordvoerder.Een directe uitbetaling van het geld dat de werknemers van Alescon nog moeten krijgen, kan ervoor zorgen dat mensen bepaalde toeslagen moeten terugbetalen. Dat komt doordat het salaris van bepaalde mensen boven het bedrag komt waarbij je nog recht hebt op huur- of zorgtoeslag."Met behulp van een deal met de Belastingdienst zouden we dat kunnen voorkomen. Werknemers zouden niet benadeeld mogen worden door die nabetaling", zegt de FNV-woordvoerder.Alescon gaat wel in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter. Wat een uitspraak in het voordeel van het werkvoorzieningschap zou betekenen voor de werknemers die nu het geld terugkrijgen, is nog niet bekend.