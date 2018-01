Oudste coöperatieve bakkerij van Nederland stopt na 109 jaar

PEIZE - De coöperatieve bakkerij Ons Belang in Peize redt het niet. De bakkerij maakt niet genoeg winst en gaat de zaak verkopen, als de leden het er ook mee eens zijn.

Het gaat al een paar jaar niet goed met de bijzondere bakkerij. In 2016 vroeg Ons Belang het dorp al om hulp, nadat bleek dat de bakkerij geen winst maakt. Kinderen brachten broodjes en enquêtes langs tweeduizend huizen, maar de situatie verbeterde niet.Peize zit straks niet zonder bakkerij; bakker Van Esch uit Zevenhuizen neemt de zaak over. "Daar zijn we heel blij mee", zegt voorzitter Peter ten Hoor. "De tien medewerkers kunnen namelijk gewoon bij de bakkerij blijven werken. Hoewel we teleurgesteld zijn dat wij als coöperatie niet kunnen blijven bestaan, overheerst toch de tevredenheid door deze afspraak."Ons Belang is de oudste van het handjevol coöperatieve bakkerijen in Nederland. De bakkerij viert dit jaar haar 109e verjaardag. Per 1 maart moet de bakkerij overgaan naar de nieuwe eigenaar. Eind deze maand stemmen de leden van de coöperatie over het besluit.