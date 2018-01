Waar is ROEG! Ganzen, klapeksters en de schaapskooi van het Bargerveen

De kerstvakantie is weer voorbij en daarom is het ook weer tijd voor een Drentse aflevering van ROEG!. Deze week gingen Loes en boswachter Pauline Arends het Bargerveen om op zoek te gaan naar ganzen en de klapekster en bezochten ze de nieuwe schaapskooi.

Wil je weten waar het precies was of wil je zelf een kijkje nemen in het gebied? In het kaartje hieronder kun je het zien. Als je op de locatie klikt, krijg je een filmpje met de uitleg van de boswachter. Blijf natuurlijk wel altijd op de wegen en paden.