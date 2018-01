Assenaar in hoger beroep vrijgesproken van opzettelijk aanrijden vader

ASSEN - De 27-jarige Assenaar die in Assen werd veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij met zijn bestelbus op zijn vader inreed; is in hoger beroep vrijgesproken.

Het slachtoffer liep in juni 2016 gebroken bekken en ribben op. Poging zware mishandeling achtte de rechtbank destijds bewezen.Het Hof in Leeuwarden gaat ervan uit dat de man niet met opzet op de vader inreed. De Assenaar en de vader hadden ruzie over diefstal van geld. Tijdens de die ruzie sloeg de vader met een staaf de ruit van de auto kapot. De Assenaar handelde in paniek, zei hij en merkte hij niet dat hij zijn vader raakte.De hogere rechters vinden het niet waarschijnlijk dat de man de aanrijding niet heeft gemerkt. Kennelijk is de man tijdens de conflictueuze situatie in het wilde weg weggereden. En heeft hij geen bedoeling gehad de vader aan te rijden. De man kan hooguit zeer onvoorzichtig handelen worden verweten, maar dit is hem niet ten laste gelegd. En moet vrijspraak volgen, oordeelde het Hof.