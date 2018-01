Tijdlijn: Een jaar na de inval bij motorclub No Surrender

EMMEN - Het is morgen precies een jaar geleden dat de politie het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen binnenviel.

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, wordt de motorclub onder leiding van Henk Kuipers verboden, maar zover is het nog niet. Al in 2014 start justitie met een onderzoek naar de gang van zaken binnen de club.Lange tijd worden gesprekken in het clubhuis afgeluisterd en daaruit blijkt volgens justitie dat drugs en geweld de boventoon voeren binnen No Surrender. Na de inval wordt het clubhuis van No Surrender in Emmen afgebroken, maar al snel heeft de club een nieuw onderkomen in Duitsland.No Surrender-president Edwin K. wordt deze zomer veroordeeld wegens drugshandel. Het OM gaat door met het onderzoek en op 12 december wordt voorman Henk Kuipers gearresteerd. Nog diezelfde avond laat het programma Opsporing Verzocht geluidsfragmenten horen uit het clubhuis, waarop een man mishandeld wordt.De man meldt zich bij de politie. Het Openbaar Ministerie zoekt slachtoffers en getuigen om de zaak rond te krijgen, maar die blijken lastig te vinden door de zwijgcultuur binnen de club. Later deze maand wordt duidelijk of Henk Kuipers langer blijft vastzitten.In onderstaande tijdlijn zetten we de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar voor u op een rijtje.