Liveblog: FC Emmen verliest in Eindhoven

VOETBAL - Vanavond staat voor FC Emmen de eerste wedstrijd na de winterstop op het programma. De mannen van trainer Dick Lukkien gaan op bezoek bij FC Eindhoven.

Eindhoven staat 12e met 25 punten uit 20 duels en Emmen heeft vier punten meer. Eerder dit seizoen werd het tussen beide ploegen, in Emmen, 1-1. Eindhoven-topschutter Mats Lieder scoorde op 27 augustus de 0-1 en voor Emmen maakte Nick Bakker de gelijkmaker.FC Emmen-trainer Dick Lukkien begint in de volgende opstelling:Volg FC Eindhoven - FC Eindhoven live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder