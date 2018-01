Ruim 130 meldingen bij misbruikmeldpunt Jehova's getuigen

GRONINGEN - Stichting Reclaimed Voices heeft inmiddels 138 meldingen binnengekregen over seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen. In december stond de teller nog op zo'n tachtig meldingen.

Volgens oprichter Frank Huiting uit Groningen is dit nog altijd maar het topje van de ijsberg. "Het zijn heel schrijnende gevallen die bij ons bekend zijn. Dit laat zien dat het echt een urgent probleem is en dat er echt iets moet gebeuren", aldus Huiting.De meeste meldingen komen van mensen die niet meer lid zijn van de geloofsgemeenschap. Mensen die nog wel lid zijn, durven volgens Huiting vaak nog niet naar buiten te treden over het misbruik. Huiting: "Wij willen ze toch aanmoedigen om naar buiten te komen met hun verhaal, want dat is heel belangrijk."Reclaimed Voices is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om over de problematiek te komen praten. "We zijn er daar heel blij mee. Zij zien de urgentie van de problematiek dus in en vinden het zelfs zo belangrijk dat we deze maand al in gesprek gaan", vertelt Huiting.Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft eerder al aangegeven te willen nadenken over het instellen van een commissie vergelijkbaar met de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het misbruik binnen de katholieke kerk. Huiting zegt dat voorstel te omarmen. "Maar we gaan niet al onze hoop vestigen op onafhankelijk onderzoek. We vinden dat er ook iets moet veranderen in de mindset van het bestuur van de Jehova's Getuigen wereldwijd. De slachtoffers staan nu niet centraal in het proces, maar vooral de organisatie."Huiting heeft met Reclamed Voices ook al aangedrongen op een gesprek met het bestuur van de Jehova's Getuigen, maar daar is het nog niet van gekomen.Frank Huiting is zelf misbruikt binnen de geloofsgemeenschap en deed in november zijn verhaal bij de collega's van RTV Noord