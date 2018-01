Deel dit artikel:











Deze week in de Drentse natuur: in actie voor de wolf en een pestende otter Een otter pest een beverrat (foto: Peter Venema)

Er gebeurde weer vanalles in de Drentse natuur. Zo zagen we een filmpje van een otter die een beverrat pest, zijn schaapherders boos over loslopende honden en kwam Assenaar Hans Hasper in actie voor de wolf in Duitsland.