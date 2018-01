Deel dit artikel:











Op plantenjacht in de winter: "Planten zijn toch fantastisch" Op zoek naar bloeiende planten in de winter (Foto: RTV Drenthe)

In de winter op zoek naar planten die nog bloeien of die al bloeien omdat ze denken dat het lente is. Dat is het idee van de plantenjacht van de Plantenwerkgroep Assen.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar welke planten groeien en bloeien in de winter. Daarom worden er plantenjachten gehouden



Enthousiast

"Je hoopt ook dat je mensen wat enthousiasmeert, om niet alleen in de zomer, maar ook in de winter naar planten te kijken", vertelt Cindy de Jonge-Stegink van de Plantenwerkgroep Assen.



De deelnemers zijn enthousiast. "Ik denk dat ik hier veel kan leren, daarom loop ik mee. Ik mag graag speuren", aldus één van de deelnemers. "Planten zijn toch fantastisch, er is niets mooiers dan planten. Ze lopen of vliegen niet weg. Je kunt er rustig bij gaan zitten. Planten hebben mijn hart gewoon", vult een ander aan.



Oogst niet groot

Ondanks het enthousiasme is de oogst niet heel groot. "We zitten op acht soorten", zegt De Jonge-Stegink. "Maar we hebben hier de afgelopen paar weken nog sneeuwpoppen lopen bouwen, dus waarschijnlijk heeft een aantal een flinke klap gehad. En het is nog niet warm genoeg om de voorjaarssoorten te prikkelen, dus die zijn er ook nog niet."