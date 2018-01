Dit weekend in de Drentse natuur: 13 en 14 januari

Er wordt dit weekend weer volop gewandeld in de Drentse natuur. Zo kun je terecht in het Asserbos, het Dwingelderveld en het Bargerveen.

Het Drentse Landschap houdt zondag een stiltewandeling in het Asserbos. Door middel van aandachtsoefeningen en mindfulness krijgen alle zintuigen de ruimte om de natuur in zich op te nemen. De wandeling begint om 8.30 uur bij het Duurzaamheidscentrum in Assen en duurt ongeveer een uur. Deelname kost 7.50 euro per persoon. Meer informatie vind je hier Het IVN houdt zondag een excursie door het Bargerveen. De excursie wordt gegeven door Erik Bloemink en begint om 14.00 bij de boerderij van Staatsbosbeheer in Zwartemeer. Deelname is gratis voor leden van het IVN, voor niet-leden kost het 3 euro. Meer informatie vind je hier Zondagmiddag kun je met de boswachter van Natuurmonumenten wandelen door het Dwingelderveld. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en begint bij het bezoekerscentrum in Ruinen. Deelname kost 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. Aanmelden kan hier Ooievaarsvereniging Stork roept iedereen op dit weekend ooievaars te tellen. De meeste ooievaars gaan op trek naar het warme zuiden, maar toch overwintert een aantal in Nederland. Stork wil dit beter in kaart brengen. Het veld in dus en op zoek naar ooievaars! Waarnemingen doorgeven kan via waarneming.nl . Meer info over de telling op http://www.ooievaars.eu/ Natuurliefhebbers kunnen hun zondagochtend beginnen met een zoektocht naar trilzwammen en judasoren. Een gids van Nationaal park Drentsche Aa loopt mee. De wandeling begint om 11.00 uur bij de parkeerplaats aan de Rolderstraat (N857) achter de bushalte Stroetendijk in Borger. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.Hunebedden. Drenthe staat erom bekend. Maar over de grens in het Duitse Nedersaksen zijn ook gewoon hunebedden. Hendrik Gommer houdt er zondag een lezing over in het Hunebedcentrum in Borger. Hij reist met zijn vrouw in een camper door Europa en bezoekt zoveel mogelijk hunebedden. De lezing begint om 13.00 uur. Entree is 5 euro en dan krijg je ook een kopje koffie.