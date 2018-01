Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het wordt een fris weekend, maar wel droog en zonnig. Ideaal weer dus om een lekkere dikke jas aan te trekken en erop uit te gaan. Maar wat kun je dan allemaal doen in onze provincie? We zetten een aantal tips voor je op een rijtje.

In Zweeloo is zaterdag de twaalfde editie van de Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme. Zo'n vijfhonderd lopers doen mee. Inschrijven kan nog op de dag zelf. Je kunt routes van 6,5 of 10 kilometer hardlopen. Maar er is ook 6,5 kilometer lange wandelroute. Meer info op: www.aaldenrondomme.nlWaarom schilderen kunstenaars alleen bekende steden? Dat vroeg de in Assen geboren bankier Wim Berghuis zich eind jaren tachtig af. Hij begon een zoektocht naar kunstenaars die zijn geliefde stad Assen wilden vastleggen. Dat leidde tot een verzameling Asser stadsgezichten van ruim vijftig kunstenaars die hij opdracht gaf om de stad op het doek te vereeuwigen. In het Drents Museum in Assen start zaterdag een expositie van de werken.Indonesich restaurant Xapoe in Assen sluit binnenkort na tien jaar de deuren. Zaterdag is er voor de laatste keer een benefietconcert met verschillende optredens, waarvan de opbrengst naar de stichting Vluchteling gaat. De start is om 18.00 uur. Entree is 15 euro en daarvoor krijg je er ook nog een nasi rames bij. Wel even van tevoren reserveren.In Veenhuizen is zaterdag een zogeheten Dubbel & Dwars-evenement. Ditmaal staat op het programma: de theatervoorstelling- een muziekoptreden door Kris en Hans Vesseur met saxofonist Jan de Wilde - en poëzie van de huisdichter. Aanvang is om 20.30 uur bij Het Verenigingsgebouw. Kosten: 12.50 euro.Ooievaarsvereniging Stork roept iedereen op dit weekend ooievaars te tellen. De meeste ooievaars gaan op trek naar het warme zuiden, maar toch overwintert een aantal in Nederland. Stork wil dit beter in kaart brengen. Het veld in dus en op zoek naar ooievaars! Waarnemingen doorgeven kan via waarneming.nl . Meer info over de telling op http://www.ooievaars.eu/ Paardenliefhebber? Dit weekend staat in het teken van de eerste editie van de Subtop Dressuur Tweedaagse Assen. Uit heel het land reizen combinaties af naar de Drentse hoofdstad. De eerste wedstrijd begint zaterdag om 8.30 uur bij Sunrise Stables Hippisch Centrum.Natuurliefhebbers kunnen hun zondagochtend beginnen met een zoektocht naar trilzwammen en judasoren. Een gids van Nationaal park Drentsche Aa loopt mee. De wandeling begint om 11.00 uur bij de parkeerplaats aan de Rolderstraat (N857) achter de bushalte Stroetendijk in Borger. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.Hunebedden. Drenthe staat erom bekend. Maar over de grens in het Duitse Nedersaksen zijn er ook gewoon hunebedden. Hendrik Gommer houdt er zondag een lezing over in het Hunebedcentrum in Borger. Hij reist met zijn vrouw in een camper door Europa en bezoekt zoveel mogelijk hunebedden. De lezing begint om 13.00 uur. Entree is 5 euro en dan krijg je ook een kopje koffie.Sportievelingen moeten zondag in Hoogeveen zijn. Daar is de Runnersworld Bentinckspark Run. Zelfs de jongste hardlopers kunnen er terecht voor een run over 300 meter. Voor de iets oudere loper zijn er afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. De eerste wedstrijd begint om 10.00 uur. Locatie voor de inschrijving is VV Hoogeveen.