Battje jongste gediplomeerde politiehond van Nederland

ASSEN - Politiehond Battje van de eenheid Noord-Nederland heeft als jongste politiehond zijn diploma gehaald. Na twee jaar hard trainen is Battje nu klaar voor het echte werk.

In 2016 werd Battje immens populair in Twente, toen hij als jonge pup bij het politiekorps van Almelo ging. Er werd zelfs een kinderboek over hem geschreven. Inmiddels is hij volgens RTV Oost flink gegroeid en mag hij nu zijn tanden gaan zetten in echte criminelen.Vorig jaar vertrok Battje van Almelo naar de eenheid Noord-Nederland, waar de Mechelse herder verder werd opgeleid voor een leven als boevenvanger.