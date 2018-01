Uitslagen en stand Jupiler League

Bekijk hier alle uitslagen in de Jupiler League van vanavond

VOETBAL - Vanavond stond de 20e speelronde in de Jupiler League op het programma. De nummers 1 en 2 van de stand maakten geen fout. Fortuna Sittard won met 2-1 van Jong Ajax en NEC kende geen enkel probleem met Go Ahead Eagles (5-1).

FC Emmen begint 2018 teleurstellend: 2-1 nederlaag

FC Emmen ging onderuit bij FC Eindoven. Het werd in het Jan Louwers Stadion 2-1.Hieronder alle uitslagen van vanavond:MVV Maastricht - Telstar 0-0NEC - Go Ahead Eagles 5-1RKC Waalwijk - Jong AZ 1-0FC Volendam - FC Oss 3-1Fortuna Sittard - Jong Ajax 2-1FC Den Bosch - Almere City FC 1-3SC Cambuur - De Graafschap 3-2FC Eindhoven - FC Emmen 2-1Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 0-2Jong PSV - Helmond Sport 1-2De stand in de Jupiler League1. Fortuna Sittard 20-442. NEC 19-433. Jong Ajax 20-394. Telstar 20-345. Jong PSV 20-316. Almere City 20-307. De Graafschap 20-298. FC Emmen 20-299. FC Den Bosch 20-2810. FC Eindhoven 20-2811. FC Oss 20-2712. MVV 20-2613. Cambuur 19-23