Ondernemen in Drenthe: 'Staal is robuuster en sterker, daar houd ik gewoon van'

BEILEN - Zware metalen, de geur van slijpschijf en het felle geknetter van het lasapparaat. Voor Bert Jan Beugels uit Beilen is het een gewone werkdag.

Hij begon op zijn 21e voor zichzelf, misschien wat jong, maar nog geen dag spijt heeft hij ervan.Wat hij maakt? Wat niet, is een betere vraag. "Eigenlijk alles wat de klant wil, dat kan ik hier maken", vertelt hij het TV-Drenthe programma Ondernemen in Drenthe . Van zendmast tot scheepsdeur. Het is allemaal mogelijk."Ik begon in 2011, middenin de crisis. Heel veel mensen verklaarden mij voor gek, maar het is wel zo: er is gebrek aan mensen in de metaalbranche. Als je wilt werken, dan ben ik er van overtuigd: dan is er ook werk en dat is hier ook het geval", legt Beugels uit."Ik ben eerst op zaterdag begonnen hier in de werkplaats, nou ja, gewoon het beunen zeg maar. Daarnaast verhuurde ik me vijf dagen in de week aan verschillende bedrijven, als zzp'er. Dan moet je de knoop doorhakken om te zeggen van: ik ga nou alle dagen in de werkplaats.""Er zijn meer ouderen in de metaalwereld dan jongeren. Er komen ook weinig jongeren meer bij", vertelt Beugels. Toen hij als zzp'er nog voor andere bazen werkte, kwam hij het hele land door en dat was toch wel het algemene beeld. Het weerhield hem er echter niet van in de branche te blijven werken."Ik vind de afwisseling altijd het mooiste in de metaalwereld. Het is altijd heel breed. Machinebouw heb je, gewoon apparatenbouw, bankwerkzaamheden, maar ook gewoon het constructiewerk. Als je dat ook maar wilt en kunt, dan kun je eigenlijk altijd vanalles doen en dan leer je alle dagen weer wat. En dat vind ik eigenlijk het mooie aan metaal."Ooit op een dag moet er uitbreiding komen. Misschien zelfs wat personeel, maar zo ver is het nog niet. "Eerst een beetje aankijken hoe dit gaat", besluit Beugels nuchter.