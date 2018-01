Deel dit artikel:











FC Emmen begint 2018 teleurstellend: 2-1 nederlaag FC Emmen verliest de eerste wedstrijd in 2018

VOETBAL - FC Emmen is 2018 begonnen met een nederlaag. De Drentse club ging met 2-1 onderuit bij FC Eindhoven. Defensief geschutter in de eerste helft kon Emmen na rust niet meer compenseren.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen zakt door de nederlaag naar plek 8 in de Jupiler League. Almere City ging door een 3-1 zege bij FC Den Bosch over Emmen heen.



Dramatisch

Dramatisch opbouwen, van Keziah Veendorp, zorgde voor een hele vroege domper. In de derde minuut profiteerde Elton Kabangu dankbaar en schoot de 1-0 binnen. In de 26e minuut schoot Branco van den Boomen schitterend de 2-0 binnen. De captain van Eindhoven kreeg van de Emmen-defensie alle ruimte om aan te leggen, nadat Emmen de bal kort daarvoor zwak uitverdedigde.



Glenn Bijl

Toch had Emmen bij 1-0 wel de gelijkmaker moeten maken, maar Glenn Bijl miste voor een leeg doel.



Jacht

In de tweede helft ging Emmen vol bravoure en met een sterke Anco Jansen, die inviel voor Hilal Ben Moussa, op jacht naar de aansluitingstreffer. Mario Bilate, op aangeven van Jansen, kreeg al snel een hele grote kans maar stuitte op doelman Ruud Swinkels. Het overwicht van FC Emmen, maar na de kans van Bilate bleven grote mogelijkheden. Kort voor tijd werd het toch nog 2-1. Invaller Omran Haydary tikte de bal prima binnen na zwak verdedigen van Eindhoven. Maar de tijd was daarna te kort om nog een tweede goal te maken.



Later meer....