29e Wampex Vledder wordt een tocht van 'veel blubber' De Wampex in Vledder is niet voor watjes (foto: RTV Drenthe / Frank Janssen)

VLEDDER - Klauteren, zwoegen, zwemmen en vooral heel veel lopen. Dit jaar wordt de zware survival- en oriëntatietocht Wampex in Vledder alweer voor de 29e keer georganiseerd.

Wampex staat voor Weekend Amfibie Expeditie en is een soort survivaltocht van dertig kilometer. Tijdens de tocht, die in het donker plaatsvindt, doe je als team verschillende opdrachten en probeer je zo snel mogelijk bij de finish te komen.



Aan de bak

Organisator Wieger Visser denk dat ook dit jaar weer een mooie tocht is uitgezet, al zal het zwaar worden voor de deelnemers. "Er is in ieder geval veel blubber en modder onderweg. Het is een periode ontzettend nat geweest. Maar het is een hele mooie en afwisselende route: ze kunnen flink aan de bak."



Aan de Wampex doen dit jaar negentig teams mee, met in totaal zo'n 540 deelnemers. Maar ondanks dat grote aantal is het volgens Visser niet zo dat iedereen zomaar mee kan doen. "Je moet er wel voor getraind zijn. De snelsten verwacht is na zo'n zeven uur lopen binnen, de laatsten zijn soms wel twaalf of dertien uur onderweg."



UNESCO

Volgend jaar vindt de dertigste editie van Wampex Vledder plaats en de organisatie is zeker iets speciaals van plan. "Maar wat precies, dat weten we nog niet. Deze editie is trouwens ook al bijzonder, want hij staat een beetje in het teken van de UNESCO-nominatie van de Koloniën van Weldadigheid.."