Auto vermoedelijk in brand gestoken in Assen

ASSEN - In Assen is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan.

De wagen stond geparkeerd aan de Delft in de wijk Lariks. De politie gaat er vanuit dat de auto in brand is gestoken en is op zoek naar getuigen.De afgelopen tijd zijn er vaker auto's uitgebrand in de provinciehoofdstad. Begin deze maand woedde een autobrand in de wijk Kloosterveen . En eind december ging een gestolen auto in vlammen op in de wijk Baggelhuizen . Volgens de politie was bij die laatste brand ook sprake van opzet.