René Karst presenteert nieuwe carnavalskraker

HOOGEVEEN - Zanger René Karst uit Hoogeveen heeft samen met Stef Ekkel gisteren zijn nieuwste carnavalshit gepresenteerd.

Het nummer heeft de naam. De videoclip is eerder deze maand opgenomen in Biercafé De Majesteit in Hoogeveen.Op de Facebookpagina van René Karst zijn de reacties al positief. "Wat een heerlijke meezinger! Wordt vast weer een hit", aldus een van de fans. En een andere fan reageert: "Gave feestknaller en zorgvuldig gemaakte feestclip met mooie humoristische details!"Karst en Ekkel scoorden in 2016 een dikke hit met het nummer. De twee kregen daarvoor afgelopen oktober de Buma NL Award voor de grootste feesthit . Op Youtube is de videoclip meer dan acht miljoen keer bekeken.