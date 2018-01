Muziekoptredens en veiling op benefietdag voor brandslachtoffers Emmen

EMMEN - In Emmen begint rond het middaguur de benefietdag voor het gezin dat eind december werd getroffen door een fatale woningbrand.

In een huis aan de Laan van de Marel brak in de vroege ochtend van 30 december brand uit. Twee jonge kinderen kwamen om het leven. De ouders lagen dagenlang in het ziekenhuis.Buurtbewoners willen iets voor het gezin doen en zamelen daarom vandaag geld in tijdens een benefietdag. "We hopen dat mensen zoveel mogelijk een vrije gift geven", vertelt initiatiefnemer Corry Drenth. Ze organiseert de benefietdag samen met haar buurman.Vanaf 12.00 uur zijn er optredens van onder meer Strodeo Drive In uit Erica en duo Sister Sister uit Emmer-Compascuum. "Het wordt niet echt feestmuziek, maar we hopen toch nog een beetje gezelligheid te hebben met elkaar", aldus Drenth.Naast de muzikale optredens worden er VIP-kaarten voor een wedstrijd van FC Emmen geveild. Burgemeester Eric van Oosterhout komt ook langs. Locatie van de benefietdag is Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje in de wijk Emmerhout.Eerder startten buurtbewoners al een crowdfundingsactie , waarmee tienduizenden euro's zijn ingezameld.Ondertussen is het onderzoek naar de fatale woningbrand afgesloten. Volgens de politie zal de oorzaak nooit duidelijk worden , maar zijn er in elk geval geen aanwijzingen voor een misdrijf.