ACV - Quick Boys live op www.rtvdrenthe.nl ACV start 2018 met een thuisduel tegen Quick Boys

VOETBAL - ACV opent het jaar 2018 met een thuisduel tegen Quick Boys uit Katwijk aan Zee, een ontmoeting tussen de nummers 16 en 4 van de derde divisie.

Quick Boys, de club van de trainers Gert Aandewiel, Jan Zoutman en Dirk Kuijt, heeft 28 punten terwijl ACV op 14 staat. De Assenaren staan nog net boven de rechtstreekse degradatiestreep. Spijkenisse hijgt op één punt achterstand echter in de nek van de ploeg van trainer Fred de Boer. Het gat met hekkensluiter Magreb'90 is met 11 punten wel zeer groot.



Live op internet

ACV - Quick Boys wordt live uitgezonden op internet. Via www.rtvdrenthe.nl kunt u vanaf 14.25 uur de wedstrijd in z'n geheel bekijken.



Historie

In de clubhistorie speelde ACV vanaf 1971 twaalf keer tegen Quick Boys. Zowel in de competitie als nacompetitie om de zaterdagtitel. In deze ontmoetingen wonnen de Katwijkers zes keer, werd er zes keer gelijk gespeeld en won ACV twee duels. In 1992 speelden ACV, Quick Boys en Kozakken Boys om het landskampioenschap zaterdagvoetbal. In Assen won ACV met 2-1 van Quick Boys en in Katwijk aan Zee veroverden de Katwijkers de zaterdagtitel dankzij een 2-0 zege op de Assenaren.