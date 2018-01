Wachten en vechten beloond: Eindelijk debuut Stef Gronsveld

VOETBAL - In april 2014 ging voor Stef Gronsveld een droom in vervulling. Het toen 18-jarige talent uit Delft tekende zijn eerste profcontract bij Feyenoord. Een contract voor drie seizoen nog wel. Gisteravond, bijna vier jaar later voor veel blessureleed, maakte hij dan eindelijk zijn debuut in het betaalde voetbal. Voor FC Emmen in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven.

Teleurstellende start 2018 voor FC Emmen: nederlaag in Eindhoven

Natuurlijk was de invalbeurt een persoonlijk hoogtepunt na jaren van mineur, maar Gronsveld bleef professioneel. Het teambelang woog zwaarder. FC Emmen had verloren en zichzelf, met name in de eerste helft, een hele slechte dienst bewezen. "Ik kan natuurlijk moeilijk blij zijn", aldus Gronsveld. "Daarnaast train ik alweer een lange periode volop mee en heb ik in diverse oefenduels al veel minuten gemaakt dus voelt het inmiddels ook wel heel normaal om te spelen."Het seizoen 2014/2015 speelde Gronsveld nog gewoon op sportpark Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord, als aanvoerder van de A1. In de voorbereiding van het nieuwe seizoen wordt hij door Giovanni van Bronckhorst overgeheveld naar de A-selectie. Hij krijgt een basisplaats in het oefenduel tegen SC Heerenveen, maar al in de eerste helft valt hij uit met een hamstringblessure. Die kwetsuur houdt hem vrijwel het gehele seizoen aan de kant, maar in april 2016 maakt hij toch weer wat minuten in de beloften van de Rotterdamse club.Op dat moment is Gronsveld met Feyenoord in gesprek over zijn toekomst. Beide partijen vinden dat de rechtsbenige vleugelverdediger aan spelen moet toekomen en in goed onderling overleg wordt besloten het contract te ontbinden. Gronsveld is vrij om te gaan en staan waar hij wil en bij FC Emmen krijgt hij meteen een goed gevoel. Bij de Drentse club tekent hij een contract voor twee jaar, plus een optie voor nog een jaar.Maar na een paar weken in de voorbereiding wordt duidelijk dat Gronsveld allesbehalve fit is. Onderzoek blijkt uit dat hij een heupoperatie moet ondergaan, waardoor hij zo'n vier maanden uit de roulatie zal zijn. Die vier maanden worden er uiteindelijk 12. Gronsveld speelt geen enkel duel meer in Emmen 1, vanwege kalkvorming in de heup. "Een zeer sporadisch iets. De arts vertelde me dat dit vrijwel nooit voorkomt", vertelde Gronsveld al eerder. Opereren was geen optie en dus begon het lange wachten. Tot gisteravond dus.