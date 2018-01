Deel dit artikel:











Zilver Fleur Nagengast op NK onder 23 jaar Nagengast (links) pakt zilver op NK (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen is bij het NK veldrijden onder 23 jaar in Surhuisterveen als tweede geëindigd. Alleen Inge van de Heijden was sterker dan Nagengast.

Nagengast reed, in de veertig minuten durende race, alleen naar een kopgroep van drie vrouwen. Van de Heijden was oppermachtig in Friesland en reed solo over de finish. Even later reed Nagengast ook solo over de meet. Yara Kastelijn greep het brons.



