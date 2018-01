Deel dit artikel:











Zilver voor Fleur Nagengast bij NK veldrijden voor Beloften Nagengast (links) pakt zilver op NK (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast (19) uit Beilen heeft bij het NK veldrijden voor Beloften zilver gewonnen. Ze hoefde op het zompige parcours in Surhuisterveen alleen Inge van der Heijden uit Schaijk voor zich te dulden.

"Vandaag ben ik daar wel blij mee. Het gaf een lekker gevoel dat ik Kastelijn op kon pikken en dat ik daardoor wist dat ik voor een podiumplaats reed", zegt Nagengast na afloop.



De Drentse renster van de Fidea Lions had een moeizame start en kwam terecht in een kopgroepje van vijf vrouwen. Inge van der Heijden, Yara Kastelijn en Ceylin del Carmen Alvarado reden weg en Nagengast bleef in eerste instantie achter met Manon Bakker.



Strijd voor het podium

Del Carmen Alvarado kwam tijdens de koers ten val. Het zorgde ervoor dat Inge van der Heijden solo aan de leiding reed. Nagengast pikte Kastelijn op en wist dat ze weer voor een podiumplaats streed. In de modder was de renster uit Beilen een stuk sterker dan haar directe concurrente. Op gepaste afstand van Inge van der Heijden, reed de 19-jarige Drentse naar het zilver en was er brons voor Kastelijn.



Fietswissels

Het was opvallend hoe vaak Nagengast van fiets wisselde tijdens de koers. "Mijn tactiek was om elke ronde twee keer van fiets te wisselen. Op de modderige stukken had ik dan minder spanning in de banden. Dat pakte goed uit." Over drie weken rijdt ze het Wereldkampioenschap veldrijden in Valkenburg.



Erik Dekker Nederlands Kampioen

Eerder op de dag was oud-wielerprof Erik Dekker (47) al Nederlands Kampioen geworden bij de Masters. De oud-Hoogevener won vorig jaar ook al de wereldtitel in deze klasse.