Stefano (13) start inzamelingsactie voor uitgebrande zorgboerderij

ASSEN - De 13-jarige Stefano Magermans is een inzamelactie gestart voor de zorgboerderij in Zeijerveen, die afgelopen week grotendeels afbrandde.

Donderdag aan het begin van de avond brak door onbekende oorzaak brand uit.Stefano gaat naar de dagbesteding in de boerderij van zorgorganisatie Ko-bus. Hij is licht beperkt en kan niet naar school. "Mijn zoontje kwam bij me en zei: 'Papa, ik wil iets doen'", vertelt vader Raphael Magermans. En dus zetten vader en zoon een digitale crowdfundingsactie op touw, waarmee inmiddels ruim 1.500 euro is ingezameld."Het voorgebouw staat nog overeind en heeft alleen water- en rookschade. Maar het achterste gedeelte, waar de jongeren wonen, is verwoest", vertelt Stefano's vader.Toen bekend werd dat er brand was, zijn vader en zoon meteen naar de boerderij in Zeijerveen gegaan. "We zijn er heen gegaan toen de melding binnenkwam. En mijn zoontje vroeg meteen waar Banjo was", vertelt Magermans. Banjo is de hond die ook in de zorgboerderij woont. Het beestje, kon net als alle andere aanwezigen, het brandende pand veilig verlaten. Magermans: "Soms is Stefano te druk in zijn hoofdje en dan kan hij even met de hond lopen en wordt hij weer rustig."Naast de online crowdfundingsactie helpen ondernemers de 13-jarige Stefano ook mee met geld inzamelen. Bij de Albert Heijn in Kloosterveste kunnen klanten vanaf februari hun statiegeldbonnetjes inleveren. En een drogisterij heeft spullen, zoals tandenborstels beschikbaar gesteld voor de zorgboerderij.De eigenaar van de boerderij is volgens Magermans erg aangeslagen en wil niet in de media reageren.