Politie vindt lichaam bij zoekactie naar vermiste man Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft vanmiddag een lichaam gevonden in een vijver bij de Amshoffweg in Hoogeveen.

De politie was bezig met de zoektocht naar de vermiste Frans Mistrate Haarhuis. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of het inderdaad om de vermiste man gaat.Haarhuis is sinds eind december spoorloos, nadat hij verdween uit de GGZ-instelling in Hoogeveen waar hij op dat moment verbleef. De 66-jarige man was depressief en had suïcidale neigingen.Sinds 18 december verbleef hij op vrijwillige basis op de gesloten afdeling van de GGZ in Hoogeveen. Haarhuis kwam vanuit de crisisopvang in Assen. De afgelopen tijd is intensief gezocht naar de vermiste man.