Doldersum nieuwe hoofdtrainer vv Bargeres Doldersum, links op de foto, zet een krabbel (Foto: Vv Bargeres)

VOETBAL - Vv Bargeres heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Aryan Doldersum neemt in het nieuwe seizoen de taken over van Harmannus Horlings.

Het bestuur van vv Bargeres is erg te spreken over de aanstelling van Aryan Doldersum. "Zijn enthousiasme en heldere kijk op het huidige voetbal heeft ons overtuigd om voor Aryan te kiezen", laat het bestuur van de club weten over de 42-jarige hoofdtrainer.



Doldersum gaat na het lopende seizoen het stokje overnemen van Harmannus Horlings. De huidige oefenmeester van de vierdeklasser kwam afgelopen zomer in dienst bij vv Bargeres. Na negen wedstrijden zijn de rood-witten terug te vinden op een negende plaats in de vierde klasse D.