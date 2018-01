Deel dit artikel:











Smid jaar langer bij De Weide Smid is ook volgend seizoen langs de kant te bewonderen bij De Weide (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - De Weide en Marcel Smid verlengen de samenwerking met een nieuw jaar. De hoofdtrainer is sinds de zomer in dienst bij de tweedeklasser.

Op de nieuwjaarsreceptie van de club maakte voorzitter Klaas van der Laan het nieuws bekend. "Marcel is een trainer die naast de inhoudelijke capaciteiten ook erg betrokken en verbonden is met de club als geheel. Dat is belangrijk om structureel te kunnen blijven groeien, want dat proces gaat verder dan alleen het eerste elftal", aldus het bestuur van De Weide.



Smid heeft De Weide geloodst naar de vierde plaats in de zaterdag tweede klasse J. De achterstand op koploper Pelikaan S is vijf punten. Vorige week eindigden de groen-witten op een vijfde plaats tijdens de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.