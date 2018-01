Deel dit artikel:











Drents Museum wil oudbouw aanpakken Het Drents Museum (foto: Drents Museum)

ASSEN - Het Drents Museum in Assen heeft grote ambities voor de komende jaren.

"In 2011 hebben we een prachtige nieuwe vleugel opgeleverd en in gebruik genomen. Dat had een enorme bezoekersstroom tot gevolg. Maar daardoor zijn andere delen van het museum iets minder benut. Het hele museum moet worden uitgebuit om nieuwe dingen te kunnen doen", vertelt directeur Harry Tupan van het Drents Museum in het radioprogramma Cassata.



Oude Abdijkerk

Vorig jaar kreeg het museum een investeringsbudget van zes ton van de provincie. Daarvan is onder meer oude Abdijkerk in oude luister hersteld, zodat het weer een grote tentoonstellingsruimte kan worden. Op het programma staat ook nog een tweede fase waarbij de trappen worden aangepakt.



Depot

Maar het Drents Museum doet meer. Zo wordt het depot uitgebreid. "Je kunt niet alles permanent tentoonstellen. En dus heb je capaciteit nodig. We zijn bezig met een nieuwe ingreep in ons depot, om de kunst zorgvuldig te kunnen bewaren", vertelt Tupan. Bovendien wordt café Krul uitgebreid, omdat er nu vaak te weinig ruimte is voor grote groepen.



Aanpak oudbouw

Tot slot heeft Tupan nog een laatste wens. Het 'revitaliseren van de oudbouw', zoals hij het zelf noemt. "Je wilt niet dat bezoekers alleen maar genieten van onze grote tentoonstellingen. Daarom willen we onze Drentse collectie, met alles waar we in Drenthe voor staan, op een nieuwe manier goed onder de aandacht brengen", zegt Tupan. "Dat wil ik het liefst niet op een Drentse manier aanvliegen - als onderschoven kindje - maar op een Nederlandse manier: first Dutch. Het kostenplaatje loopt in de miljoenen euro's."