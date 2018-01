Deel dit artikel:











ACV begint 2018 met nederlaag Door de nederlaag blijft ACV steken op de zestiende plaats (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft het eerste duel van 2018 niet weten te winnen. In de Drentse hoofdstad was hoogvlieger Quick Boys met 2-4 te sterk.

In de 51ste minuut maakte spits Yordi Teijsse namens de gasten uit Zuid-Holland zijn tweede treffer. Een kwartier voor tijd bracht Marco van der Heide de spanning in het duel terug (1-2).



Degradatiestreep

Tijdens een Asser slotoffensief maakte Teijsse namens Quick Boys een hattrick (1-3). Een nieuwe aansluitingstreffer van ACV viel in de blessuretijd, maar zestig tellen later kregen de Assenaren de genadeklap - toen doelman Woering zijn doel onbemand achterliet - te verwerken.



Door de nederlaag zakt ACV een plekje. De blauw-zwarten zijn onder de degradatiestreep gepositioneerd.