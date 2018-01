Deel dit artikel:











Strijdend ACV begint 2018 met nederlaag tegen Quick Boys Quick Boys viert de beslissende treffer (de 2-4 van Barendse)

VOETBAL - ACV heeft het eerste duel van 2018 niet verloren. In de Drentse hoofdstad was hoogvlieger Quick Boys, de ploeg waar Dirk Kuijt assistent-trainer is, met 2-4 te sterk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door die nederlaag is ACV een plek gezakt op de ranglijst in de 3e divisie. De ploeg van trainer Fred de Boer staat nu 17e en dat is onder de rechtstreekse degradatiestreep. Spijkenisse heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo.



Yordi Teijsse

In de 51ste minuut maakte spits Yordi Teijsse namens de gasten uit Zuid-Holland zijn tweede treffer. De spits maakte na acht minuten ook al de 0-1, al ging aan die treffer wel een overtreding vooraf.



De aansluitngstreffer

Een kwartier voor tijd bracht Marco van der Heide de spanning in het duel terug (1-2). Het was de terechte aansluitingstreffer, want ACV deed wat het doen moest. Strijden voor iedere meter en geloven in een beter resultaat al had de ploeg wel gelukkig bij twee gevaarlijke vrije ballen van Quick Boys waarbij Kelvin Maynard (ex FC Emmen) twee keer de 0-3 op zijn schoen had. Saber Hendriks was vijf minuten voor tijd heel dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging via het lichaam van een Katwijkse verdediger net langs de verkeerde kant van de paal.



Drie goals binnen vijf minuten

Drie minuten voor tijd was het opnieuw Teijsse die raak schoot en het duel leek beslist. Maar ACV, met drie verse wissels, richtte zich nog een keer op. Dennis Molema, één van die invallers, zorgde voor nieuwe hoop bij de Assenaren door de 2-3 te scoren. ACV gooide alles op alles en bij de laatste corner, diep in blessuretijd, ging ook doelman Bart Woering mee naar voren. Het leverde niet het gewenste resultaat op. Sterker nog in de omschakeling kon Noah Berendse op weg naar het lege ACV-doel en simpel de 2-4 scoren.