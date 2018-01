Deel dit artikel:











MSC mikt op terugkeer Fidom De spits was tussen 2011 en 2016 ook actief voor de hoofdklasser uit Meppel (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC hoopt Camiel Fidom na de winterstop toe te voegen aan de selectie. Dat vertelde voorzitter Arjan Jonkers in de uitzending van Radio Drenthe Sport.

Fidom is op dit moment clubloos. Door ontwikkelingen op maatschappelijk vlak is spelen voor zaterdag eersteklasser WHC uit Wezup niet mogelijk voor Fidom. In december 2017 liet de spits zijn contract in Gelderland, in goed overleg, ontbinden.



Zowel MSC als Fidom hopen snel weer te gaan samenwerken. De 27-jarige goaltjesdief was tussen 2011 en 2016 al actief in het zwart-wit van de Meppeler formatie. MSC staat op de zesde plaats in de zondag hoofdklasse A.