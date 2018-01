Deel dit artikel:











MSC kartrekker regionale indeling amateurvoetbal Presentator René Posthuma en gast Arjan Jonkers bespreken het initiatief van MSC (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - MSC maakt zich hard voor een regionale indeling in het amateurvoetbal. De voorzitter van de Meppeler formatie Arjan Jonkers vertelde dit tijdens de uitzending van Radio Drenthe Sport. Daarmee reageerde Jonkers op de column van Johan Derksen.

"Dit sluit naadloos aan bij het initiatief dat wij de laatste weken zijn gestart", opent MSC-voorzitter Arjan Jonkers na het zien van de column van Johan Derksen. In de Warming-Up liet de columnist van RTV Drenthe weten een voorstander te zijn van meer streekderby's in het amateurvoetbal.



Op een hoop

"Wij zitten ook in de zo'n competitie waar wij op zondagmiddag in Delft moeten voetballen. Terwijl ook wij graag, op zaterdag, tegen HZVV willen spelen", is Jonkers eerlijk. Op dit moment is MSC actief in de zondag hoofdklasse A. "We spelen op hetzelfde niveau. Dan rijden we twintig in plaats van tweehonderd kilometer."



Door de, landelijke, afnemende populariteit van het zondagvoetbal moet MSC steeds verder reizen. Jonkers: "Je moet ervan uitgaan dat een gemiddelde busreis zeshonderd euro per wedstrijd kost. In ons plan over regionale indeling stellen we voor alle 64 hoofdklassers op een hoop te gooien. Dat zou ons op jaarbasis zeven bussen schelen. Reken maar uit."



Conservatief

De voorzitter van de wit-zwarten vindt dat er minder conservatief naar de scheiding tussen zaterdag- en zondagvoetbal gekeken moet worden. "De spelers binnen de club hebben niets meer met de zaterdag of de zondag", is Jonkers van mening. "De wereld om ons heen verandert. Als we als bestuurders heel conservatief zeggen dat we een principiële zondagvereniging zijn, roepen we de problemen op ons af."



Jonkers ziet een competitie samen met clubs als Sneek, Staphorst en Achilles 1984 helemaal zitten. "Moet je eens kijken wat er kan gebeuren in het Noorden", is de preses enthousiast. "Het veld van Staphorst ligt, hemelsbreed, vier kilometer van ons hoofdveld af. Dan hebben wij gewoon duizend supporters. En we hebben geen buskosten."



Medestanders

Op 23 januari gaat MSC, tijdens een landelijke bijeenkomst van alle clubs uit de hoofdklasse, het plan presenteren. Tot die tijd gaat de ploeg uit Meppel op zoek naar medestanders voor regionale indeling in het amateurvoetbal.