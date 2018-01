Deel dit artikel:











Fokkers Friese paarden uit Nijeveen gekozen tot fokker van het jaar Een hengst tijdens de keuring (foto: ANP/Catrinus van der Veen)

LEEUWARDEN - Jan en Susan Bouwman uit Nijeveen zijn fokker van het jaar geworden bij Friese Hengstenkeuring in Leeuwarden.

Bij de hengstenkeuring in Leeuwarden wordt gekeken of een paard ook in aanmerking komt voor opname in het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek. Paarden moeten aan een hele serie raskenmerken voldoen willen ze officieel Fries zijn.



Jan en Susan Bouwman runnen samen de Egberdina Hoeve in Nijeveen. Daar fokken ze onder andere Friese paarden. Volgens de jury gaat bij Jan en Suzan Bouwman de fokkerij en de sport hand in hand: 'Suzan Bouwman draait haar hand er niet voor om om haar eigen fokproducten, maar ook die van anderen, onder het zadel of op diverse manieren aangespannen op wedstrijden uit te brengen', aldus het juryrapport



Op de Egberdina Hoeve zijn tot nu toe 68 veulens geboren, waarvan 12 het Sterpredicaat hebben gekregen.