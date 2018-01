Deel dit artikel:











Ruinen in zee met Wassenaar Wassenaar komt over van vv Jubbenga (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Vv Ruinen gaat in zee met Johnny Wassenaar. De oefenmeester staat na de zomer voor de groep van de vierdeklasser.

Wassenaar is de opvolger van Philippe Karhof. Aan het eind van het lopende seizoen keert Karhof vv Ruinen na drie seizoenen de rug toe. Vv Ruinen is momenteel terug te vinden op de achtste plaats in de vierde klasse E.



De 38-jarige Wassenaar komt over van vv Jubbenga dat uitkomt in de derde klasse D. Ook was Wassenaar als trainer actief voor de Voetbalschool Noord.