Gevonden lichaam in Hoogeveen is van vermiste Frans Mistrate Haarhuis De vijver waar het lichaam werd aangetroffen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden bij een zoekactie in een vijver aan de Amshoffweg in Hoogeveen is van de vermiste Frans Mistrate Haarhuis.





Dat heeft de politie bevestigd.De 66-jarige man werd sinds 30 december vermist uit de GGZ-instelling in Hoogeveen waar hij op dat moment verbleef. Hij was depressief en verbleef vrijwillig in de instelling.Er is door familie en politie sinds zijn vermissing intensief naar hem gezocht