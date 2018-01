Succestrainer SC Elim gaat tiende seizoen in

VOETBAL - Het ijzer smeden als het heetst is. Dat heeft SC Elim-trainer Jan Otto Benjamins goed begrepen. Amper een week na de stunt in de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi verlengde de oefenmeester zijn contract bij de zaterdagvierdeklasser. Benjamins gaat daardoor na de zomer aan zijn tiende seizoen beginnen bij SC Elim.

SC Elim sensationele winnaar Protos Weering toernooi

Trainerscarrousel amateurvoetbal: Wie gaat, blijft of komt?

"Het gevoel was van beide kanten heel positief, dus waarom zou ik dan niet een jaar bijtekenen. Bovendien heb ik afgelopen voorjaar alles op alles gezet om veel spelers terug te halen. Dat is gelukt en nu we bovenaan staan en de titel een reële doelstelling is, wil ik ook volgend jaar door.Benjamins is sinds 2009 hoofdtrainer van Elim. Ondanks dat hij vergroeid is met de club, verwacht hij nog wel eens elders actief te zijn. "Ja, die kans is zeker aanwezig. Maar voorlopig zit ik hier echt nog prima op mijn plek."