Deel dit artikel:











Tjoba moet kampioenskandidaat laten gaan Het Tjoba van Onvlee moet een nieuwe nederlaag slikken (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - Een stunt van de dames van Tjoba tegen Dynamo Tubbergen is uitgebleven. In Klazienaveen was na de eerste set de koek op: 1-3.

De formatie van Onvlee ging voortvarend van start. De promovendus uit Klazienaveen trok de eerste set met 25-23 naar zich toe. Met drie punten achterstand op koploper Krekkers waren de gasten uit Overijssel met één doel naar Drenthe afgereisd: een zege.



In het vervolg maakte Dynamo Tubbergen korte metten met Tjoba. Via 13-25, 17-25 en 15-25 kreeg het duel een snel eind. Door de verliespartij blijft Tjoba in degradatiegevaar.



Sudosa-Desto

Competitiegenoot Sudosa-Desto verliet wel winnend het veld. De jongedames uit Assen lieten DeVoKo uit Denekamp kansloos: 0-4 (13-25, 17-25, 12-25, 10-25). In de laatste twee sets incasseerde Sudosa-Desto respectievelijk slechts twaalf en tien punten.