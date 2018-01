Deel dit artikel:











Eenvoudige avond E&O in Amsterdam Fiege kon relaxt in de bus naar Emmen stappen (Foto: Facebook E&O)

HANDBAL – De mannen van E&O hebben een rustige avond achter de rug in Amsterdam. Tegen laagvlieger Aristos werd een ruime zege geboekt: 22-33.

“Een reguliere overwinning”, opent coach Joop Fiege het gesprek. Bij de cultclub uit de hoofdstad kan het bij tijd en wijle spoken. “Maar dat was vanavond niet het geval. We kwamen snel 1-4 voor. Daarna hielden we Aristos op afstand. Soms drie goals, soms zes.”



Lex Baas

Na de pauze (12-18) verzuimden de groen-witten een monsterscore neer te zetten. Fiege: “We kwamen snel in de tweede helft elf doelpunten voor. Dan gaan we teveel voor onszelf handballen. Dat moet beter. Daardoor kwam Aristos terug tot zeven treffers.”



Bij E&O keerde Marwin van Offeren terug na blessureleed. “Ook Lex Baas heeft nog een kwartiertje mee gedaan”, is Fiege tevreden over de invalbeurt van het jeugdexponent. “Iedereen heeft gescoord. Dat geeft een goed gevoel.”



HandbaL Venlo

Door de zege blijft de Emmer formatie zich roeren in de top. Volgend weekend staat een uitwedstrijd tegen HandbaL Venlo op de agenda. “Een lastige tegenstander”, besluit de ervaren oefenmeester.