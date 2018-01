Deel dit artikel:











DOS'46 troeft LDODK af in Noordelijke strijd Thuiszege DOS'46 in Noordelijke derby (Foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft LDODK op een nederlaag getrakteerd: 25-23. In de afgeladen hal in Nijeveen stond de thuisploeg geen moment aan de verkeerde kant van de score.

Met LDODK uit Fries Gorredijk kwam de nummer drie van de Korfbal League op bezoek. Via 12-9 bij rust was bij 24-18 het gaatje zelfs zes punten.



Acht keer

Jelmer Jonker maakte namens DOS'46 de meeste treffers. Waar hij de korf acht keer succesvol vond, volgden teamgenoten Harjan Visscher en Menno Russchen - die een verleden heeft bij opponent LDODK - met ieder vijf punten.



Collectief

Het is de tweede overwinning op rij voor de formatie van Gerald Aukes. De oefenmeester wreef zich na de Noordelijke derby in zijn handen met de collectieve prestatie.



Door de winstpartij is de voorsprong van DOS'46 op nummer acht KCC twee punten. KZ heeft na negen wedstrijden evenveel punten als de Drentse rood-zwarten.