Arrestatieteam doet inval bij man die gezin bedreigt

ASSEN - Een arrestatieteam van de politie heeft gisteravond laat een inval gedaan bij een huis aan de Plutostraat in Assen.

De man zou zijn gezin hebben bedreigd. Vermoedelijk dreigde hij met een vuurwapen of iets dat daar op leek. De politie wil vanwege de privacy van het gezin niet op de details ingaan.



De man is uit huis gehaald en meegenomen door agenten. De straat was tijdens de inval gedeeltelijk afgezet. Bij de politieactie is niemand gewond geraakt.