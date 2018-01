Deel dit artikel:











Snelheidsduivels en drankrijder moeten rijbewijs inleveren Twee bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt (foto: Koen van Weel/ANP XTRA)

GIETEN - Een automobilist van 18 jaar uit Assen is van de weg geplukt vanwege een forse snelheidsovertreding. Hij scheurde met 115 kilometer per uur over de weg Peelo. Daarmee reed hij 65 kilometer per uur te hard. Agenten hebben zijn rijbewijs in beslag genomen.

De Assenaar is niet de enige die werd gepakt met een grove snelheidsovertreding. Op de N33 bij Rolde nam de politie het rijbewijs van een 21-jarige man uit de gemeente Kampen in beslag. Die automobilist racete met 165 kilometer per uur over de weg, terwijl 100 kilometer per uur de toegestane maximumsnelheid is.



Klemgereden

Op de N34 is een automobilist van de weg gehaald die te veel had gedronken.



Toen de agenten de bestuurder een stopteken gaven, ging hij er vandoor. Bij Annen kon de politie hem klemrijden. Uit een blaascontrole bleek dat de man zoveel had gedronken, dat hij zijn rijbewijs voorlopig kwijt is.