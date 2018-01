Karttalent Nick Fieten (8) grijpt naast landelijke titel

KARTEN - Karttalent Nick Fieten (8) uit Westerbork heeft naast de eerste prijs gegrepen tijdens de finale van de Formido Talentscouting.

Meer dan 400 coureurs tussen de 7 en 10 jaar deden afgelopen najaar een poging om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten op het kartcircuit van Lelystad. En dat lukte Nick, waardoor hij gisteren samen met acht anderen in de finale stond. De talentenjacht is bedoeld voor jonge karters die nog geen wedstrijdlicentie hebben.De finalisten reden gisteren in Lelystad vier races. De winst ging uiteindelijk naar Jayden Thien (9) uit Echt. Op welke plaatsen de andere finalisten zijn geëindigd, maakt de organisatie niet bekend.RTV Drenthe maakte eind december de onderstaande reportage met de ' nieuwe Max Verstappen ' uit Westerbork.