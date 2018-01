Benefietdag voor brandslachtoffers Emmen levert 800 euro op

EMMEN - Buurtbewoners hebben gisteren 800 euro opgehaald tijdens een benefietdag voor het gezin in Emmen dat werd getroffen door een fatale woningbrand.

Initiatiefnemer Corry Drenth kijkt tevreden terug op de benefietactie. "Het was een superdag. We hebben heel veel fijne reacties gekregen en dit is een fantastisch bedrag."Op 30 december brak brand uit in een huis aan de Laan van de Marel. Twee jonge kinderen kwamen om het leven en de ouders lagen een tijd in het ziekenhuis.De hele buurt leeft intens mee met de vader en moeder die in één klap hun beide kinderen kwijt zijn. Vlak na de brand begonnen ze een crowdfundingsactie op internet, waarmee inmiddels ruim 76.000 euro is opgehaald.Daarbovenop komt nu de 800 euro van de benefietdag gisteren, die is georganiseerd door Corry Drenth en haar buurman Jo Doornbos. Tijdens de benefietdag waren er muzikale optredens en een verloting van entreekaarten voor FC Emmen.Burgemeester Eric van Oosterhout was er ook. Drenth: "Hij vertelde dat het Tsjechische gezin zich gesteund voelt door alle acties en dat zij graag in Nederland willen blijven wonen."Nadat ze uit het ziekenhuis waren ontslagen, kreeg het stel een tijdelijk huis van de gemeente toegewezen in Emmen.