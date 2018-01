Deel dit artikel:











Tuktuks moeten Emmen gaan veroveren De tuktuks zie je vooral veel in Aziatische landen (foto: Lex van Lieshout/ANP)

EMMEN - Een ritje maken in een tuktuk. Als alles een beetje meezit, kan dat vanaf dit voorjaar in Emmen.

Het idee komt van Henk Kruise en Henk Eising. "Ik raakte in gesprek met Henk Eising, die ik al jaren ken en vertelde over mijn idee om tuktuks te laten rondrijden in Emmen. En toen zei hij: 'Maar dat idee heb ik ook'", vertelt Kruise in het Radio Drenthe-programma Volkooren.



Kruise is een beetje sceptisch en denkt dat de andere Henk met zijn idee aan de haal wil gaan. Maar die blijkt inderdaad al een compleet uitgewerkt plan in zijn computer te hebben bestaan. De twee besluiten samen de plannen verder uit te werken.



Doelen

Het concrete idee is nu om een stuk of drie wagentjes naar de stadsvloer van Emmen te halen. Kortweg hebben de ondernemers drie doelen voor ogen met de tuktuks.



► Kort vervoer van a naar b. Bijvoorbeeld voor mensen die een bezoekje aan de dokter moeten brengen;

► Vervoer voor toeristen. Daarbij moet je denken aan het vervoeren van mensen naar bijvoorbeeld het Veenpark;

► Horecavervoer. Stappers kunnen dan heen en weer worden gereden naar kroegen in de binnenstad op zaterdagavond.



Op het laatste onderdeel zitten de twee nog even te 'broeden', zoals Kruise het zelf zegt.



Vrijwilligers

De bedoeling van beide Henken is dat vooral vrijwilligers en mensen in de bijstand achter het stuur plaatsnemen. Zelf zullen ze de tuktuks, die vooral in Aziatische landen rondrijden, niet besturen.



En wanneer rijden de tuktuks dan door Emmen? "Als alles volgens planning verloopt en op tijd is uitgewerkt, dan wordt dat 1 april of 1 mei", besluit Kruise.