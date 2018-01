Lange samenvatting ACV - Quick Boys

VOETBAL - Het Asser ACV verloor gistermiddag de eerste wedstrijd in 2018. De nummer 16 van de derde divisie moest het hoofd buigen voor de nummer 4, Quick Boys. De ploeg uit Katwijk won met 4-2.

De Assenaren hadden, op basis van passie en het aantal kansen, misschien wel meer verdiend, maar Quick Boys beschikt over de ijzersterke spits Yordi Teijsse. Hij scoorde drie keer.Met name het laatste kwartier stond bol van de spanning met vier treffers. ACV maakte de 1-2, waarna Saber Hendriks een inzet net naast zag gaan. Kort voor het einde van de officiële speeltijd schoot Teijsse zjin derde binnen en leek het duel beslist. Maar de thuisclub gaf niet op en via invaller Dennis Molema werd het in blessuretijd 2-3. ACV zette alles op alles, stuurde zelfs doelman Bart Woering mee naar voren bij de laatste corner, maar kreeg geen loon naar werken. Sterker nog, in de omschakeling zorgde Berendse voor de 2-4.Bekijk hier de uitgebreide samenvatting terug.