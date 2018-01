Vijf fotografen in de prijzen op 50ste Fotomanifestatie Drenthe en Vechtdal

De prijswinnende foto van Else Wijnhoff uit Beilen (foto: Else Wijnhoff/FMDV)

BEILEN - Else Wijnhoff uit Beilen heeft de eerste prijs gewonnen van de Fotomanifestatie Drenthe en Vechtdal (FMDV).

De FMDV is een regionale fotowedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door een andere fotoclub. Dit jaar is de vijftigste editie.De jury was dit jaar dus het meest onder de indruk van de foto van Else Wijnhoff. "Deze foto heeft een ijzersterke compositie die nog eens benadrukt wordt door het hoge contrast. Dit laatste zal nog meer tot zijn recht komen als de foto op witter papier wordt geprint", luidt het commentaar.In totaal zijn 180 foto's ingestuurd voor de wedstrijd. Uit alle inzendingen koos de jury zes winnende foto's.De foto's zijn nog tot en met 2 februari te zien tijdens een expositie in de waterstaatskerk en restaurant De Heerencompagnie in Annerveenschekanaal.