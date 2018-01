Deel dit artikel:











In Vledder staat de meest duurzame bowlingbaan van Nederland De meest duurzame bowlingbaan staat in Vledder (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

VLEDDER - De meest duurzame bowlingbaan van Nederland is dit weekend geopend in Vledder. De bowlingbaan is de nieuwste aanwinst van hotel Brinkzicht.

Geschreven door Marjolein Knol

Het hotel opende dit weekend voor het eerst weer de deuren na een grondige renovatie. Van interieur tot verwarming, alles werd aangepakt. En dat was hard nodig volgens eigenaar Harry de Jong: "De recreatieve bedrijven in Zuidwest-Drenthe hebben best wel een achterstand. Om mee te kunnen met de top van Nederland, zal je toch echt iets moeten veranderen als horecaondernemer."



Luchtdruk

Daarom koos de eigenaar er voor om een bowlingbaan te bouwen bij het hotel. En niet zomaar een; deze bowlingbaan werkt volledig op luchtdruk. "Daardoor heeft de baan veel minder stroom nodig. Er is één compressor die alles aanstuurt en bovendien wordt niet meer elk pinnetje omhoog gehaald als dat niet nodig is. Dat scheelt een stuk."



In Duitsland zijn al meer van deze duurzame bowlingbanen te vinden, maar in Nederland heeft Vledder de primeur. Zelfs wereldkampioen bowlen Xander van Mazijk speelde niet eerder op zo'n baan als deze. "Ik ga 'm gelijk uitproberen!" zegt Van Mazijk.



Nog geen strike

Dat blijkt nog niet direct een succes. Tussen de eerste vijf worpen zit nog geen één strike. "Het is wat wennen," erkent de bowler. "De approach is een stuk korter. Om een normale aanloop te nemen, moet ik nu tegen de bankjes aan staan."



Toch genieten de bezoekers van zijn optreden en voor hen is de kortere aanloop geen probleem. "Ik ga hier zeker nog eens naartoe met mijn zoon", zegt een van de bewoners enthousiast. "Dit zal het toerisme vast goed doen," reageert een andere bewoonster. Een zogeheten slechtweerlocatie had het dorp nog niet.