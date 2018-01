Week van de waarheid voor bedreigde koe

RODEN - Boerenfamilie Ram uit Roden hoopt deze week eindelijk duidelijkheid te krijgen over een speciale fosfaatregeling voor de koeien. De familie houdt blaarkoppen en lakenvelders.

Door de mestwet moeten boeren flink in de buidel tasten voor de uitstoot van fosfaat, maar de meesten kunnen zich dat niet veroorloven. De bedreigde diersoorten zoals blaarkoppen en lakenvelders komen nog verder in de knel.In 2017 kregen de boeren met bijzondere koeienrassen een uitzonderingspositie, onder meer omdat deze koeien minder opbrengen. Maar deze regeling is ten einde.Het verantwoordelijke ministerie is in 2015 vergeten om subsidie aan te vragen bij de EU, waardoor het voor boeren gemakkelijker wordt om bijna uitgestorven rassen te houden. Dit scheelt duizenden euro's per bedrijf.Als er geen uitzonderingspositie wordt gemaakt, dan heeft de familie Ram uit Roden zo'n 300.000 euro nodig om te overleven. Niet alleen moeten er kosten door de fosfaat-uitstoot worden gemaakt, maar ook zullen de koeien gemolken moeten gaan worden. Dat vereist nieuwe investeringen.Zonder hulp uit 'Den Haag' worden de stallen gesloten en is het tijdperk van het boerenbedrijf voorbij. En de vraag is hoe lang de bedreigde koeiensoorten nog in Nederland bestaan.