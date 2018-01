Deel dit artikel:











Olhaco-coach Luider is het zat: "Vanaf nu op mijn manier" Olhaco wacht al acht duels op een overwinning (archieffoto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOLLEYBAL - Dennis Luider gooit het roer om bij het zwalkende Olhaco. Dat stelt de coach na de achtste opeenvolgende nederlaag van de Hoogeveners in de Topdivisie.

Olhaco was zaterdagavond kansloos tegen DIO/Bedum. De Drentse ploeg ging op Groningse bodem met 3-0 onderuit (25-16, 25-13, 25-21). "We zijn afgedroogd", stelt Luider vast. "We zaten geen moment in de wedstrijd. In de tweede set heb ik drie spelers gewisseld en in de derde set het hele team."



Olhaco staat met elf punten uit twaalf wedstrijden op de voorlaatste plek. De voorsprong op hekkensluiter Compaen is drie punten. "Morgen zal ik met de ploeg praten", zegt Luider. "Vanaf nu gaan we het op mijn manier doen."



Kritisch

Luider toonde zich vorig jaar ook al kritisch op zijn spelers. Zo voelde hij zich na de 3-0 nederlaag tegen Tilburg in de steek gelaten door zijn team. Volgens Luider hielden de spelers zich niet aan de gemaakte afspraken.